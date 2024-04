Garlenda 2024, Tezel: “Stop alle convenzioni con altri Comuni, i dipendenti lavorino solo per il nostro paese”

Garlenda. “Apprendiamo dal sito internet istituzione del comune di Alassio che l’amministrazione alassina ha deciso di non rinnovare la convenzione delle funzioni associate per il funzionamento dell’ufficio tecnico comunale di Garlenda. Prendiamo atto della correttezza dell’amministrazione alassina di non voler assumere atti organizzativi che incidono sul comune di Garlenda a pochi mesi dalle elezioni, riteniamo infatti che sia stato un gesto apprezzato di galanteria istituzionale. Tuttavia questo atto dell’amministrazione alassina ci fa soffermare sul nostro programma elettorale che prevede l’azzeramento di tutte le convenzioni per gestioni di servizi affidate ad altri comuni”. Lo afferma, in una nota, Luigi Tezel, candidato sindaco di Garlenda con la lista civica “Garlenda per Tutti”.

“Vogliamo che i dipendenti del Comune di Garlenda lavorino al 100% per Garlenda e non solo parzialmente come per l’ufficio tecnico, che era aperto due ore la settimana su appuntamento mentre il restante tempo erano non solo fisicamente ma anche concettualmente impegnati per il Comune di Alassio. I cittadini di Garlenda devono trovare le porte aperte del proprio comune ogni giorno della settimana. Cambieremo anche gli orari di apertura del comune che tornerà ad essere aperto anche il sabato mattina e gli orari di accesso agli uffici saranno ampliati dalle 8 alle 13 di ogni giorno. Il Comune è la casa dei cittadini di Garlenda e deve essere accogliente e disponibile, oggi assomiglia più ad un bunker, con porte e citofoni spesso chiusi o muti, che ad uffici a disposizioni dei cittadini. Abbiamo una battaglia culturale da combattere: infatti, per l’attuale amministrazione Navone i cittadini che girano per il comune sono un fastidio, come è un fastidio la trasparenza. Vige la regola del meno si sa meglio è. Ricordiamo che la trasparenza è la miglior forma di controllo dell’attività amministrativa di un comune. I n comune a Garlenda la trasparenza sembra non essere di casa perché devono volutamente rimanere zone d’ombra come l’enorme conflitto di interesse tra il sindaco ombra Navone e mezza amministrazione con il disastro della Borgata nuova. Inoltre ci sono affidamenti di lavori pubblici non chiari, sub-appalti non trasparenti, come nel caso degli argini del fiume Lerrone, non ultimo lavori affidati ad imprese che hanno debiti con il Comune di Garlenda… cose, a nostro parere, inspiegabili.”

» leggi tutto su www.ivg.it