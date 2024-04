Giovedì 11 aprile sciopero generale Cgil e Uil: a Savona il presidio è previsto davanti alla Prefettura

Savona. Zero Morti sul Lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa sono le tematiche intorno alle quali Cgil e Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero generale nazionale in tutti i settori privati per la giornata di giovedì 11 aprile, con manifestazioni che si terranno in tutta la Liguria.

Nell’ambito della mobilitazione, il comparto delle costruzioni e il settore logistica, trasporto merci e spedizioni sciopereranno per 8 ore, mentre per 24 ore si asterranno gli autotrasportatori. Il trasporto disabili sarà garantito per l’intera prestazione ordinaria, mentre sono esclusi dall’astensione dal lavoro le lavoratrici e i lavoratori del trasporto aereo.

