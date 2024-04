Grande partecipazione alla quarta edizione dello stage di difesa personale femminile

Donne protagoniste nella quarta edizione dello stage di Difesa Personale femminile tenutosi nei giorni scorsi presso la Sala messa a disposizione dal Centro Yoga & Wellness di Viale Pozzoli a Santo Stefano di Magra. L’iniziativa si è aperta con i saluti del Sindaco Paola Sisti: “Nel complimentarmi con gli organizzatori per questa stupenda iniziativa che vede la donna protagonista – ha detto – mi auguro allo stesso tempo che un giorno non ci sia più bisogno di Giornate di preparazione per le donne che, loro malgrado, sono protagoniste di scenari cui le cronache ci abituano quasi quotidianamente. Ci tengo a sottolineare che a livello di criminalità, ad uno degli ultimi tavoli sulla sicurezza che facciamo regolarmente con gli altri Comuni della vallata del Magra, Santo Stefano è risultato il Comune che ha la minor percentuale di reati, pertanto oggettivamente uno dei Comuni più tranquilli e vivibili della zona – ha concluso Paola Sisti – mi auguro davvero che proprio noi mamme e nonne si riesca ad infondere nei bambini quel rispetto nei confronti della donna, simbolo di quello che un tempo era un vero “codice” da rispettare e questa educazione al rispetto nei confronti delle donne deve iniziare in casa e continuare a scuola con lezioni dedicate”. Sono quindi seguiti i saluti del capo della Squadra Mobile della Questura della Spezia Alessandro Pescara Di Diana che ha colto l’occasione per ricordare alle oltre 30 donne presenti, l’importanza di comunicare immediatamente ogni forma di abuso e di violenza alle forze di polizia e senza alcuna remora, affinché le stesse possano attivarsi tempestivamente. La parola è quindi passata al Vice Comandante della Polizia Locale Andrea Prassini organizzatore della Giornata che ha brevemente relazionato su quella che è l’importanza di non fornire informazioni personali in rete. Questo soprattutto a mezzo social network, in quanto non sempre chi legge le foto ed i post, si ferma alla mera visione per “amicizia” ma spesso capita invece che la banale pubblicazione ad esempio di un autoveicolo mostrante la propria targa od un luogo di dimora preciso e dettagliato, possano essere dettagli fruibili da malintenzionati. A tal proposito è stato mostrato alla platea anche un video estremamente esaustivo di ciò che può capitare nel divulgare informazioni personali. Come da programma hanno quindi iniziato la relazione teorica i docenti psichiatri Dott. Leonardo Moretti CTU Tribunali della Spezia, Roma e Massa, consulente della Questura della Spezia e Dott. Giuseppe Ruffolo formatore del Centro di Psicopatologia Investigativa che hanno trattato il tema: donne, prede e vittime, saper riconoscere i segnali premonitori della violenza, interpretazione del linguaggio non verbale. A questo punto tutte in piedi sotto l’attenta guida del V.Brig. della Guardia di Finanza Francesco De Benedittis in servizio alla Spezia, addestratore interno del Corpo, Maestro di Ju Jitsu ed Istruttore di Krav Maga, allenatore da oltre 10 anni Istruttore all’interno dell’Asd Boxing-Class La Spezia nel proprio Corso di Difesa Personale. ” ore quindi di tecniche di difesa personale femminile dove le partecipanti hanno potuto effettivamente addestrarsi in varie tecniche come la presa al collo, ai capelli, difese da immobilizzazioni varie e tante altre situazioni nelle quali ci si potrebbe purtroppo trovare.

L’articolo Grande partecipazione alla quarta edizione dello stage di difesa personale femminile proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com