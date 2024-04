Hockey Sarzana vince a Breganze e batte il suo record di punti in serie A1

Missione compiuta. Il Gamma Innovation Hockey Sarzana va a prendersi la vittoria a Breganze e conquista il suo record di punti, 54, e delle vittorie in trasferta, 8, nei campionati di serie A1 sino ad ora disputate. La Gamma Innovation Sarzana segna il suo personale record storico di 54 punti nella equilibrata gara di Breganze, conquistata per 6-4. Un mai domo Breganze però è rimasto sempre in gara, conducendo anche 2-1 nel primo tempo, con le reti di Tataranni e Agostini. Il 0-3 del parziale all’inizio del secondo tempo, ha però tagliato le aspettative dei vicentini, che però si sono ripresi nel finale. Borsi, Ortiz e Garcia hanno suonato la carica, in azioni manovrate a due, dove i compagni sono stati parti attive. il VenetaLab era riuscito a stare in partita sino a 5 minuti dalla fine, quando ancora Tataranni riprendeva la scia dei liguri. Oltre alle due reti del bomber materano, anche doppiette per Garcia e Borsi. “Grazie Ragazzi e grazie mister – dice il Presidente Maurizio Corona a fine partita – Questi 54 punti raggiunti e le 8 vittorie in trasferta è la vittoria di un gruppo straordinario, che per tutta la stagione ha mostrato un grandissimo spirito di squadra, ora testa ad Igualada per la final-four di WS Europe Cu, un impegno di prestigio dove oltre alla nostra società e alla nostra città rappresentiamo anche l’Italia hockeystica”.

VENETALAB HOCKEY BREGANZE – GAMMA INNOVATION HOCKEY SARZANA = 4-6 (2-1, 2-5)



