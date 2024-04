Il mortaio gigante sui Navigli, distribuite 5mila porzioni di trofie. Prossima tappa Parigi

Nel fine settimana appena trascorso tappa milanese, ai Navigli, per #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna promozionale della Regione pensata per promuovere in Italia e nel mondo la Liguria come meta di vacanza. Immancabile la presenza dell’ormai celebre e dibattuto mortaio gonfiabile gigante, attraccato in Darsena dal 5 al 7 aprile. “Oltre 5000 porzioni di trofie al pesto distribuite, pari a oltre 200 chili di pasta, e oltre 5000 occhiali verdi ‘a tutto basilico’ donati”, informa la Regione menzionando alcuni numeri, spiegando altresì che nel fine settimana “indicativamente 100mila persone hanno transitato nell’area dei Navigli e hanno visto l’installazione”, evidenziando che “migliaia di milanesi e turisti in visita in città hanno potuto esplorare una vera e propria isola del pesto, tra la distribuzione gratuita di trofie a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole, gadget a tema e scuole di pesto a partecipazione gratuita”. Tra le iniziative della tre giorni, la tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio; a trionfare di fronte alla giuria, presieduta dallo chef Roberto Panizza, è stato il milanese Paolo Brean.

“Dopo il grande interesse ottenuto nelle tappe di Londra, Sanremo e Sestriere, anche a Milano le iniziative #Pesto Masterpiece of Liguria ha incassato un ottimo successo di pubblico, a dimostrazione del grande appeal che il territorio continua ad avere tra milanesi e lombardi, tradizionali ospiti delle nostre Riviere – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La tappa in Darsena è stata anche un’ottima occasione per presentare i principali eventi in programma in Liguria nella bella stagione, con una fasta gamma di attività e appuntamenti che sapranno divertire e intrattenere liguri e visitatori. Ora la campagna è pronta a ripartire alla volta di Parigi, dove il mega – mortaio solcherà le acque della Senna per far conoscere la Liguria a parigini e alle migliaia di turisti che visitano la capitale francese”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com