Lavoratori Seal in consiglio comunale per la mozione sull’affido delle linee Atc

Arriveranno in Piazza Europa a bordo di alcune corriere e presenzieranno al consiglio comunale indetto per questa sera dove il consigliere comunale di maggioranza Fabio Cenerini ha annunciato di voler presentare una mozione riguardante il subaffido del 30% delle linee di Atc assegnate all’azienda romana Trotta spa. La speranza dei lavoratori Seal è quella di ottenere tutte le rassicurazioni del caso dall’amministrazione comunale e che la stessa si assuma la responsabilità qualora si presenteranno problematiche di inadempienze economiche, problematiche riscontrate in altre città dove a Trotta spa era stato affidato l’appalto di Tpl.

