Lavori in stazione, cambia la circolazione dei treni nel tratto La Spezia-Corniglia

Modifiche alla circolazione dei treni nella tratta La Spezia-Corniglia per interventi infrastrutturali programmati alla Spezia dalle 11 alle 13 nelle giornate 15, 16, 17, 18 e 19 aprile, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 maggio. Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Gruppo FS) eseguirà lavori di completamento del rinnovo degli scambi alla Spezia, in precedenza effettuati in orario notturno senza interferire con la circolazione. Gli interventi garantiranno una gestione più flessibile con impatti positivi sulla regolarità della circolazione.

Si tratta di lavorazioni da eseguire necessariamente quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne tra aprile e giugno, prima che si sviluppino i caldi estivi. Nella fascia oraria interessata dalle attività, tra le stazioni suddette la circolazione avverrà su un solo binario a senso unico alternato, rendendo necessarie le seguenti modifiche d’orario:

