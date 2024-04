Mortaio gigante, oltre 5mila porzioni di trofie al pesto distribuite a Milano

Genova. Oltre 5000 porzioni di trofie al pesto distribuite, pari a oltre 200 chili di pasta, e oltre 5000 occhiali verdi “a tutto basilico” donati: sono solo alcuni dei numeri della tappa milanese di #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna promozionale pensata da Regione Liguria per promuovere in Italia e nel mondo il territorio come meta di vacanza. Indicativamente, nel weekend appena trascorso 100mila persone hanno transitato nell’area dei Navigli e hanno visto l’installazione.

Da 5 al 7 aprile il mega – mortaio gonfiabile simbolo della campagna, attraccato per l’occasione in Darsena, ha fatto da sfondo a tantissime iniziative a tema pesto, a cominciare dalla tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio; a trionfare di fronte alla giuria, presieduta dallo chef Roberto Panizza, è stato il milanese Paolo Brean. Nel fine settimana appena trascorso, migliaia di milanesi e turisti in visita in città hanno potuto esplorare una vera e propria isola del pesto, tra la distribuzione gratuita di trofie a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole, gadget a tema e scuole di pesto a partecipazione gratuita.

» leggi tutto su www.genova24.it