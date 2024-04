Pacifisti contro la Giornata del Mare: “Boicottare le visite alle navi militari”

Docenti, cittadini, associazioni della Spezia e non solo, nell’imminenza della Giornata del Mare, contestano alcuni eventi ritenuti “inopportuni e diseducativi” e denunciano “la crescente militarizzazione della scuola pubblica”. Una petizione, con poco più di duecento sulla piattaforma Change.org recita: “Nobili intenti, di sicura importanza educativa, quelli dichiarati dagli organizzatori della prossima Giornata del Mare 2024: sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Obiettivi che richiederebbero formatori in sintonia con la missione della scuola pubblica ispirata ai principi della Costituzione Repubblicana”.

“Non è sempre così, purtroppo, anche a causa dell’adozione di protocolli d’intesa con le forze armate, accreditate d’ufficio come formatori, nonostante i diversi e opposti obiettivi di militari e docenti: reclutare attraverso l’esaltazione dell’obbedienza e la retorica nazionalista piuttosto che formare cittadini del mondo, consapevoli e liberi, attraverso lo studio e il confronto democratico – continuano -. I 55 eventi previsti per la giornata dell’11 aprile sono molto interessanti ma non tutti coerenti con la missione educativa della scuola e le sue caratteristiche di spazio multiculturale pacifico, inclusivo, solidale, non violento. Ci riferiamo in particolare ad alcune proposte, che invitiamo a boicottare pubblicamente. C’è da chiedersi come sia stato possibile includere nel palinsesto didattico della Giornata del Mare esperienze e attività che richiamano esplicitamente la guerra”.

