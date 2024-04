“Parchi Agos Green&Smart” si amplia proponendo un piano di appuntamenti settimanali gratuiti

Agos, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, amplia il progetto “Parchi Agos Green&Smart”, l’iniziativa di riqualificazione del verde pubblico delle città, passando da un programma di eventi annuali ad un piano di appuntamenti settimanali gratuiti a beneficio della collettività; stamani la presentazione della novità a Milano nella sede Agos Green Life. “L’iniziativa, inaugurata tre anni fa, si inserisce nella strategia di sostenibilità di Agos, e pone al centro la creazione di valore condiviso, fornendo un modello innovativo rispondente ai bisogni dei territori in cui la società opera: tra questi, l’esigenza di avere maggiori spazi verdi urbani, insieme alla richiesta di servizi e nuove strutture sportive per la collettività”, spiega la nota della società.

I Parchi Agos, realizzati con la collaborazione di Brand For The City e Fondazione Sport City,3 prevedono quattro declinazioni:

• Green, diffusione del verde in città e educazione alla sua cura;

• Smart, innovazione attraverso la tecnologia e il digitale;

• Sport, diffusione della pratica sportiva come fattore di salute, benessere e socialità;

• Art, impiego dell’arte per il recupero di spazi e manufatti degenerati o inutilizzati.

Il progetto, già attivo nelle città di Milano, Catania, Lucca, Roma, Lecce e Padova, ha l’obiettivo di espandersi ulteriormente, a partire dell’inaugurazione di un nuovo parco a Torino. Numerose le attività4 offerte ai cittadini, cui è possibile iscriversi gratuitamente dal sito www.parchiagos.it.

“Con i Parchi Agos Green&Smart abbiamo raccolto una sfida ambiziosa rivelatasi vincente. Il progetto è rappresentativo sia di valori che fanno parte del DNA di Agos, come il declinare in modo concreto gli impegni di sostenibilità e di vicinanza al territorio in cui operiamo, nonché di una collaborazione sinergica tra le aziende e il terzo settore – afferma François Edouard Drion, amministratore delegato e direttore generale di Agos -. Attraverso l’iniziativa andiamo ad identificare zone urbane da riqualificare nella dimensione Green, arricchendole con tre ulteriori dimensioni distintive: Smart, Sport ed Art. Il nostro intervento va oltre l’inaugurazione e la riconsegna ai cittadini dello spazio verde rigenerato, desideriamo che i nostri Parchi continuino ad essere un luogo di incontro e di socialità. Per questo, a tre anni dalla nascita, il progetto Parchi

Agos Green&Smart accresce la nostra vicinanza passando da un programma di eventi annuali ad un

programma di attività settimanali e gratuite a beneficio di tutta la collettività”.

L’articolo “Parchi Agos Green&Smart” si amplia proponendo un piano di appuntamenti settimanali gratuiti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com