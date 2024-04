Genova. Dieci sedi di Fincantieri diventano Punti Viola. Il Gruppo, infatti, nell’ambito del progetto “Respect for Future” ha aderito all’iniziativa di DonneXStrada che ha come fine la creazione di luoghi sicuri per chiunque si trovi in una situazione di pericolo.

I Punti Viola sono luoghi di riferimento per accogliere persone in situazioni di difficoltà, all’interno dei quali è disponibile personale sensibilizzato e formato da professionisti nell’ambito legale e psicologico.

