Recco: istruzioni agli anziani per prevenire le truffe

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Le truffe rivolte agli anziani e alle persone sole e vulnerabili stanno registrando un preoccupante incremento in Italia, e la Liguria non fa eccezione. Un fenomeno che vede le forze dell’ordine costantemente impegnate per contrastare questo fenomeno nei confronti delle persone più fragili della comunità. Per prevenire tali episodi, l’Arma dei Carabinieri del comando stazione di Recco, in collaborazione con il Comune, ha programmato un incontro informativo.

» leggi tutto su www.levantenews.it