Savona, iniziata la demolizione del Lady Moon

Savona. Conclusa la rimozione dei detriti all’interno della struttura, è iniziata la demolizione della fatiscente struttura del Lady Moon, sul litorale savonese di levante. Seguirà la demolizione degli altri fabbricati antistanti posti a livello mare e la sistemazione della pendenza del terreno della scarpata.

L’intervento è un primo tassello del mosaico del Masterplan di Savona, presentato alla cittadinanza nel novembre dello scorso anno, che andrà a ridisegnare una vasta area del fronte mare, dalla Torretta alla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina, valorizzandone le grandi potenzialità sia come spazio pubblico da vivere, per cittadini e turisti, sia come elemento di sintesi positiva delle attività urbane con quelle portuali.

» leggi tutto su www.ivg.it