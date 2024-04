Un nuovo oratorio per San Martino in Durasca grazie all’otto per mille

Sono iniziati i lavori di demolizione e riscostruzione dell’oratorio della Chiesa di San Martino in Durasca, antica chiesa del territorio di Follo posta sulla strada tra il piano e il borgo di Follo Alto. Un tempo dipendente dalla pieve di Sant’Andrea di Montedivalli, è la chiesa più antica del comune. Edificata secondo la tradizione da pellegrini francesi nel 960 nella caratteristica tipologia lunigianese, sembra accostarsi a quella della coeva cattedrale di Brugnato, della pieve di San Prospero a Vezzano Ligure e della pieve di San Venerio di Migliarina.

IL progetto di ristrutturazione dell’oratorio è partito ormai da diversi anni. La nuova sarà una struttura al servizio della comunità paesana, non solo parrocchiale, e per questo verrà ricostruita con materiali ecosostenibili e antisismici. Verranno riorganizzati gli spazi e resi plurifunzionali, da poter utilizzare anche in caso di eventi eccezionali. Il costo, di 375mila euro, è stato finanziato per il 70% dall’8xmille e il restante dalla parrocchia.

