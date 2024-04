Alassio, in consiglio il rendiconto 2023: pressione fiscale ridotta e quasi 18mln di euro di risultato di amministrazione

Alassio. Dopo l’approvazione nel corso dell’ultima giunta comunale e la presentazione nella riunione dei capigruppo, il rendiconto 2023 del Comune di Alassio (risultato della deliberazione del consiglio comunale del 25 maggio 2023, avente ad oggetto gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative all’azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato) verrà portato all’attenzione del consiglio comunale di stasera, martedì 9 aprile.

“Si tratta di un rendiconto molto positivo – dichiara l’assessore al bilancio Patrizia Mordente – da cui emerge un risultato di amministrazione pari a ben 17.759.187,90 euro. La parte accantonata è costituita dal cosiddetto ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, che ammonta a 5.556.703,83 euro ed è calcolato in base alla normativa vigente; dal ‘Fondo contenziosi’, pari a 8 milioni e 300 mila euro; dall’accantonamento di 47.392,54 euro per gli arretrati contrattuali dei dipendenti dell’Ente e da una parte vincolata di 2.073.296,06 euro. Infine, vi è la parte destinata agli investimenti, che ammonta a 614.040 euro, da saldare alla società FS Sistemi Urbani per l’acquisizione del parcheggio La Piccola”.

