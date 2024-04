Alassio tra i protagonisti del Salon ID Week End di Nizza e della “Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone”

Alassio. Dalla presenza con il proprio spazio espositivo al Salon iD Week-End, il salone turistico di Nizza che si è svolto dal 5 al 7 aprile, alla partecipazione dell’assessorato al commercio alla “Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone: Un Evento Chiave per il Futuro Transfrontaliero”, svoltosi ieri a Mentone, presso Villa Maria Serena, la città di Alassio è stata protagonista in Costa Azzurra nell’ambito del progetto “10 Comuni”, dedicato all’alleanza strategica con la Francia e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

In entrambe le iniziative ha partecipato l’assessore al commercio Franca Giannotta, intervenuta alla “Giornata della Cooperazione Franco-Italiana a Mentone” insieme alla presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza Patrizia Dalmasso, all’assessore al turismo di Genova Alessandra Bianchi e ai Sindaci degli altri comuni coinvolti.

