Appello in extremis per salvare le grotte genovesi: “Servono 5 milioni o le perdiamo per sempre”

Genova. Un patrimonio di inestimabile valore artistico, sebbene sconosciuto ai più, che rischia di andare perso per sempre. Servono circa 5 milioni di euro per salvare ciò che è rimasto delle grotte monumentali nelle ville cinquecentesche genovesi: a lanciare il grido d’allarme è stato Giacomo Montanari, storico dell’arte e curatore scientifico dei Rolli Days, a margine della presentazione dell’edizione primaverile della manifestazione. Un appello a tutti – istituzioni pubbliche e soggetti privati – per finanziarne il restauro e renderle fruibili al pubblico.

“Sono davvero qualcosa di unico al mondo – spiega Montanari -. Le grotte artificiali rinascimentali non nascono a Genova, anche se a Genova abbiamo uno dei primi esempi monumentali. Vengono mutuate dagli antri ipogei ritrovati all’inizio del Cinquecento a Roma”. La particolarità è l’inserimento di materiali e tipologie che costituiscono un punto d’interesse notevole perché sono diventate un modello per altre realtà europee: le ritroviamo ad esempio nel castello di Fontainebleau e nelle residenze tedesche.

