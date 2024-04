Borgo delle Grazie in lutto per la scomparsa di Carla Ferro

“Il borgo delle Grazie oggi ha perso un’altra sua anima, combattiva e concreta, che tanto ha dato al risveglio culturale della nostra comunità. Oggi diamo l’addio a Carla Ferro, donna di grandi passioni e di amore incondizionato per la “sua” Ria”. La Pro Loco delle Grazie ricorda così la 96enne che era persona conosciutissima nel borgo. “Per raccontare Carla non basterebbe un libro. Si potrebbe partire dal suo impegno negli anni difficili del secondo conflitto mondiale e nel suo ruolo di giovane donna nella Liberazione, per arrivare alle sue battaglie ambientaliste con i colori bianco/blu dell’associazione Marevivo e proseguire ancora parlando della cura che lei, con le altre donne del borgo, metteva nell’abbellire le strade di Ria nelle occasioni importanti, che fossero una processione religiosa o una festa.

Ma, in realtà, non c’è mai stata una sola Carla Ferro – scrive ancora la Pro Loco – ce ne sono mille da raccontare e ricordare. Protagoniste tutte quante della nostra comunità e di quella voglia di proteggere e tutelare, prima di riscoprire e tramandare, l’anima più profonda delle nostre tradizioni e della nostra cultura. E così possiamo ricordarla con l’amica AnnaMaria Carpena a realizzare mostre uniche, ed irripetibili, frutto di ricerche storiche negli archivi e nelle cassapanche del tempo, attraverso le quali abbiamo conosciuto molta della nostra Storia, quella che dobbiamo scrivere con la S maiuscola. Eppure anche questo non basterebbe ancora per far capire quando Carla sia stata, e resterà, importate per noi graziotti. Ed allora si potrebbe dire delle molte commedie dialettali che l’hanno vista eclettica autrice, regista e protagonista, per arrivare alle testimonianze che ci ha lasciato con i suoi scritti nelle ultime edizioni del Ria. Ma, nuovamente, purtroppo non si sarebbe ancora detto tutto… Grazie Carla per esserci stata, per essere stata una fucina inarrestabile di idee, progetti e azioni, per averci sempre spronato a fare e dire ciò che serviva per non perdere la nostra identità di graziotti. Ci hai lasciato un esempio da seguire, un’eredità di cui essere degni. Hai tracciato una rotta precisa su cui indirizzare la prua per arrivare a quell’orizzonte di valori a cui hai sempre aspirato. A noi, ora, il compito di saper mantenere dritta la barra con lo stesso spirito e con la stessa generosa caparbietà di donna libera che ti ha sempre guidata”.

