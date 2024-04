Bper Banca, approvato il documento di bilancio non finanziario

Genova. Il Gruppo BPER Banca ha pubblicato nei giorni scorsi la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario (ex Bilancio di Sostenibilità), che illustra, con riferimento all’esercizio 2023, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle risorse umane, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione.

Il documento evidenzia un cambiamento sostanziale, denso di significato per la Banca. Anticipando di un anno le richieste della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la Dichiarazione è per la prima volta inclusa nella relazione sulla gestione dell’Istituto. Un passo che rappresenta un’importante evoluzione, poiché sancisce in modo definitivo la compenetrazione dei fattori Esg nella strategia di crescita del Gruppo.

