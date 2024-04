Droga nascosta nel negozio di ortofrutta e in casa: arrestata una coppia e sequestrati oltre 3kg di stupefacenti

Savona. I finanzieri del comando provinciale di Savona, nel corso di una attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio del capoluogo, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti il titolare di un negozio di ortofrutta e la sua convivente, trovati in possesso di circa 3 kg di hashish, oltre ad un quantitativo di cocaina, pari approssimativamente a 6 dosi

Nel dettaglio, i militari, dopo aver notato movimenti sospetti nelle adiacenze dell’attività commerciale in una via del centro della città, hanno avviato una specifica attività di osservazione, acquisendo chiare evidenze indiziarie in merito alla possibilità che il locale fosse utilizzato quale luogo di custodia del narcotico.

