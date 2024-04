Espropri della linea del Campasso, il caso dell’elenco sui giornali. Piciocchi: “Inammissibile”

Genova. Un’altra ragione di disappunto si aggiunge al lungo elenco che vede cittadini e comitati della Valpolcevera battagliare contro la realizzazione del cosiddetto “ultimo miglio” del terzo valico, sul nodo ferroviario di Genova. Nei giorni scorsi, sui giornali, Rfi ha pubblicato una pagina con i nomi dei proprietari e i dati degli immobili che dovranno essere espropriati per la realizzazione della linea del Campasso, linea destinata al traffico merci.

Le lamentele di chi si ha ricevuto la comunicazione come una doccia fredda, peraltro senza avere chiari dettagli degli espropri in questione, sono state raccolte dalle consigliere comunali Monica Russo (Pd) e Cristina Lodi (Misto-Azione) che hanno presentato due diverse interrogazioni oggi in aula rossa.

» leggi tutto su www.genova24.it