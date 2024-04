Genova. Il Genoa Club Grifoni In Banchi, lancia il concorso “Genoa È“. Questo concorso è nato per mostrare, tra i più giovani, lo spirito genoano. Il concorso è diviso in tre categorie: pulcini (da 6 a 10 anni), esordienti (da 11 a 14 anni) e primavera (da 15 a 20 anni).

Per partecipare basta raccontare cosa significa essere genoano attraverso foto, video, disegni, poesie, racconti o qualsiasi altra forma artistica.

