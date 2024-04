La Fit Cisl congela lo sciopero dei lavoratori Seal: “La gara si è sbloccata, ma ci sono stati ritardi ingiustificati e sono molti i timori tra i lavoratori”

Fit Cisl congela lo sciopero dei lavoratori Seal indetto per il 17 aprile.

“La vertenza rimane aperta, ma dopo gli ultimi accadimenti ci sembra opportuno attendere gli ulteriori sviluppi della gara del subaffido”, affermano dalla segreteria del sindacato.

“Finalmente lo stallo della gara per l’assegnazione del 30% del servizio Tpl spezzino in subappalto si è sbloccata nella giornata del 5 aprile: questo ha portato a far cadere le motivazioni dello sciopero che avevamo indetto, anche se rimaniamo dell’opinione che ci sono stati ritardi ingiustificati che possono creare grosse difficoltà per l’organizzazione del servizio estivo e continuano a creare malumori e disagi tra i lavoratori a oggi in forza a Seal. Questi disagi – prosegue la segreteria Fit Cisl – hanno portato ieri sera ad una forte presenza di lavoratori, circa 80 su una novantina di dipendenti Seal, durante il consiglio comunale della Spezia che ha portato alla stesura di un documento condiviso da tutte la parti politiche di tutela per i lavoratori, impegno già preso anche dai sindaci della nostra provincia passaggi che riteniamo positivi. Siamo al fianco dei lavoratori Seal e li supporteremo fino alla risoluzione di questo stato di precarietà”, conclude la sigla di categoria.

