Lotta alle truffe: al Parco dei Pesci incontro con la Polizia Locale

Il Parco dei Pesci di Bragarina ha ospitato il nuovo appuntamento della campagna della Polizia Locale per il contrasto e la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri, due operatori della Polizia Locale hanno illustrato ai tanti cittadini presenti le varie tipologie di raggiri e macchinazioni fraudolente messe in atto dai moderni truffatori e hanno dato indicazioni e consigli utili per non cadere nell’inganno e, possibilmente, favorire l’intervento risolutivo delle forze dell’ordine. Molti i temi trattati dai tentativi di truffe telefoniche e on line alle strategie criminali nelle quali i malfattori cercano di sfruttare momenti di distrazione e fragilità delle persone. Nel corso della giornata gli operatori hanno risposto a molte domande e raccolto testimonianze ed esperienze personali da parte del pubblico.

Il prossimo incontro di è previsto domani 10 aprile presso l’ex asilo parrocchiale di Fabiano Alto, in collaborazione con la locale parrocchia di Sant’Andrea.

