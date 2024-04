Neuropsichiatria infantile, Gratarola: “Stanziati 3mln aggiuntivi, come richiesto dalle Asl”

Liguria. “Quello che forse non è chiaro per i consiglieri Ioculano e Natale è che il provvedimento dei tre milioni di euro ha il carattere della straordinarietà. E la straordinarietà è rappresentata dai pazienti liguri in attesa da oltre 18 mesi. Non solo. Il monitoraggio che i consiglieri mettono in discussione è stato fatto da professionisti, i neuropsichiatri delle varie Asl, ed è emersa la suddivisione che abbiamo deliberato recentemente in Giunta”.

L’assessore alla Sanità di Regione Liguria Angelo Gratarola replica così ai consiglieri di opposizione Enrico Ioculano e Davide Natale.

