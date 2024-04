Oss, Gratarola: “Numeri Ugolini non aderiscono a quanto esprime territorio”

“Per il reclutamento degli OSS il riferimento di Regione Liguria è il piano dei fabbisogni del personale definiti dalle aziende ed enti sanitari e per il 2024 indica 328 unità. I numeri forniti dal consigliere Ugolini quindi non hanno aderenza con quanto espresso dal territorio”. L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla nota del consigliere regionale Paolo Ugolini, Movimento cinque stelle. “Il personale è tema attenzionato da questa amministrazione prova ne sono i concorsi del 2023 che, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno permesso di individuare 1702 infermieri e 828 Oss da destinare alle Asl e agli ospedali di tutta la Liguria – aggiunge Gratarola – Il numero di assunzioni degli Oss per l’anno corrente dunque viene indicato nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) che le aziende e gli enti definiscono sulla base dei fabbisogni delle diverse strutture e del numero di unità per le quali risulta nota la cessazione del servizio”.

