Peste suina, bonus abbattimento per i cacciatori: 80 euro per ogni cinghiale femmina eliminato

Genova. Pochi abbattimenti di cinghiali in Liguria. La Regione corre ai ripari per rinnovare il contrasto alla diffusione della peste suina e stabilisce una serie di contributi straordinari per ogni animale che verrà abbattuto nella stagione primaverile ed estiva, variabili a seconda della vicinanza alle zone di restrizione.

Lo riporta l’agenzia Dire che fa riferimento ad una delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso giovedì: sono previsti 80 euro per per l’abbattimento di ogni esemplare di femmina adulta e subadulta (esemplari rossi e striati) di cinghiale selvatico all’interno delle zone di restrizione I e II o entro i 50 chilometri dal loro confine. Vale a dire per tutto il territorio del Comune di Genova. Il contributo si dimezza a 40 euro per ciascun esemplare di maschio adulto, sempre all’interno della stessa area. Si scende, poi, a 30 euro per l’abbattimento di ciascun cinghiale selvatico sul territorio regionale a una distanza superiore ai 50 chilometri dai confini della zona di restrizione II. Infine, 30 euro verranno riconosciuti anche per il rinvenimento di ciascuna carcassa in seguito alla cosiddetta ricerca attiva coordinata dai Gruppi operativi territoriali.

