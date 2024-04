Recco: “Bell’Italia” scopre la città della Sagra del Fuoco e della pallanuoto

Recco sarà protagonista di una puntata di una tra le più note trasmissioni televisive che si occupano di ambiente e di eccellenze. Si tratta di “Bell’Italia”, fortunato format della A-7. Una troupe sarà in città giovedì 11 per riprendere le parti più suggestive con lo sfondo del Parco di Portofino. Naturalmente si parlerà di balneazione, di Sagra del fuoco, di pallanuoto e di gastronomia. Un invito ai telespettatori a visitare la cittadina, comodissima in quanto servita da ferrovia e autostrada.

Dalle 14 alle 16.30 di giovedì 11 la troupe della 7, avrà a disposizione in corso Garibaldi gli ultimi due stalli prima del lungomare Italia, proprio per facilitare le riprese televisive.

