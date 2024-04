Sampdoria Primavera, cambia la musica: 2-0 al Milan

Genova. Cambia la musica in casa Primavera, con mister Pastorino che imposta la sfida con il più attrezzato Milan di Abate e con un prudente 5-3-2 (mettendo il finnico Lötjönen a giocare al centro della difesa, alle spalle di tutti e staccato di qualche metro, come il libero di una volta, inventato a Padova dal mitico Nereo Rocco), imbriglia i rossoneri.

La squadra meneghina attacca, facendo girare palla ed impegnando Scardigno subito al 3° (importante volo su colpo di testa di Zeroli) e poi all’8° (parata a terra su potente conclusione di Scotti), ma i blucerchiati giocano tutti assieme e con ‘garra’, pronti a mettere in difficoltà i rossoneri (al 23° Conti serve in profondità Leonardi che costringe il francese Raveyre ad una spettacolare deviazione in corner) ed a punirli con Alesi (al 24° con l’ex rossonero pronto a mettere in rete una deviazione vincente di testa di Lötjönen, su cross di Georgiadis, sotto gli occhi sorridenti di Pirlo e Baronio in tribuna).

