Si rinnova il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: tra i candidati anche la ligure Maria Guarino

Liguria. Dopo sei anni, si rinnova il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo consultivo degli atti emanati dal Ministero dell’istruzione e del Merito. Si voterà il 7 maggio prossimo in ciascuna Istituzione scolastica e sarà possibile votare dalle 8 alle 17.

Tra i candidati, anche la ligure Maria Guarino, classe 1982, già presidente regionale di Anief Liguria e consigliere regionale del direttivo della confederazione Cisal Liguria. E’ in corsa con la lista nazionale Anief come componente per la scuola primaria.

» leggi tutto su www.ivg.it