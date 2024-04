Strade degradate sulle colline di Sarzana, i promotori della petizione: “Nessuna risposta dal Comune”

“Il 23 marzo scorso abbiamo consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarzana una petizione con decine di firme di cittadini preoccupati per lo stato di degrado in cui versano le strade che collegano la zona collinare alla città. La petizione chiede che si ponga fine al disagio quotidiano di chi percorre le vie Morano e Prulla costellate di buche profonde e a rischio incombente di frane”. Così Marco Balzi, fra i promotori dell’iniziativa, che proseguono: “Lo stato del manto stradale sta peggiorando a ogni pioggia e ogni giorno il rischio di incidenti ai mezzi e alle persone aumenta. Inoltre, la petizione chiede che si predispongano alternative di emergenza nel caso che smottamenti e frane causate da eventi atmosferici intensi, sempre più frequenti, interrompano la circolazione bloccando ogni attività degli abitanti. Ad oggi, però, nessun segnale rivela come l’Amministrazione intenda attivarsi per risolvere il problema”.

