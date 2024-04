Targa d’Oro numero 71, previsti oltre mille partecipanti

Alassio. Sono già oltre quota 800 i giocatori che hanno prenotato un posto tra i protagonisti della 71ª Targa d’oro Città di Alassio, storico appuntamento a carattere internazionale con lo sport delle bocce (specialità volo), in programma sabato 20 e domenica 21 aprile. Quando manca una settimana alla chiusura delle iscrizioni, prevista alle ore 14 di martedì 16, si contano già 180 quadrette per il tabellone principale, 29 coppie per la gara femminile (10ª Targa Rosa) e 26 coppie per quella giovanile Under 15 (Targa Junior, giunta alla sua 11ª edizione), la maggior parte delle quali rappresenta sodalizi piemontesi. Il carattere dell’internazionalità è garantito da alcune qualificate compagini francesi e svizzere. Un evento sportivo che conferma la sua valenza turistica.

È facile prevedere, anche quest’anno, il superamento dei mille partecipanti, con conseguente coinvolgimento, per la prima giornata, di diverse località nei dintorni della Città del Muretto. I campi da gioco a disposizione nelle tre location di Alassio (Palaravizza, Circolo La Fenarina e Bocciofila Comunale) saranno 16. Insieme, a fare la parte del leone, sarà Albenga, presso la Bocciofila Palasport (20 campi) e presso la parrocchia di San Bernardino (località Vadino), dove saranno appositamente allestite 28 corsie. Gli altri impianti coinvolti saranno quelli di Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Garlenda, Andora e Diano Marina. Oltre venti saranno gli arbitri impegnati. La direzione di gara è stata affidata al friulano Eros Del Bianco, mentre il ruolo tecnico per la Federazione Internazionale sarà ricoperto dal piemontese Gianenrico Gontero.

