Tarros a Varese per la prima di tre finali

Lo Spezia Basket Tarros torna subito sul parquet. Dopo la bella ed importante vittoria di domenica al PalaSprint, i bianconeri sono attesi dalla trasferta a Varese. Mercoledì 10 aprile, infatti, recuperano il turno infrasettimanale del Play-in Silver, che le altre squadre hanno disputato l’ultima settimana di marzo.

Una bella occasione per gli spezzini che hanno dalla loro parte, guardando alla classifica, questa partita da recuperare, con i potenziali due punti da poter incamerare. Due punti che sarebbero fondamentali in quanto alla Tarros “basterebbe” vincere due delle tre partite che deve ancora giocare in questa fase per accedere matematicamente ai play-off.

Di fronte, mercoledì, ci sarà il Campus Varese che, è vero, non ha nulla più da chiedere al campionato, ma che certo non interpreterà il ruolo della comparsa.

