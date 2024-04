Turismo delle radici: i borghi della Liguria a Buenos Aires nella “Mei Experience Room” del Museo nazionale dell’emigrazione Italiana

Liguria. La Liguria si presenta in Sud America partecipando alla “MEI Experience Room – Le mie radici sono qui”, l’esperienza multimediale immersiva sull’emigrazione italiana ideata e realizzata dalla Fondazione MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana in occasione del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci. Fino al 20 aprile, tra i vari contenuti che permettono ai visitatori di rivivere le esperienze degli italiani emigrati in Sud America, spiccano anche gli incantevoli scorci dei borghi liguri, territori dell’entroterra da cui tanti, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, sono partiti per cercare la fortuna oltre oceano. Proprio ai loro “pronipoti” è dedicata l’Experience Room, in mostra al Centro Culturale Kirchner di Buenos Aires. L’iniziativa,sostenuta anche dalla Regione Liguria, si inserisce nel quadro dell’anno delle Radici promosso dal MAECI e di cui la regione è parte attiva con diverse iniziative. Il Ministero degli Affari Esteri ha infatti deciso di dedicare il 2024 agli oriundi sparsi per il mondo, potenziali turisti di “ritorno” per un viaggio alla scoperta dell’origine della propria famiglia e, appunto, delle proprie radici.

“Siamo entrati nel vivo delle iniziative previste per il 2024, dichiarato dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ‘Anno delle Radici’ – commenta Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo –. Il legame tra Argentina e Liguria è speciale, direi quasi unico. Verso quella nazione all’inizio del secolo scorso, infatti, si recarono la stragrande maggioranza degli emigrati liguri, soprattutto provenienti dai borghi dell’entroterra, alla ricerca di un futuro migliore. Le splendide immagini dei nostri borghi, che i visitatori del Centro Culturale Kirchner di Buenos Aires potranno ammirare, saranno senza dubbio da stimolo per i discendenti nati e cresciuti in Argentina a tornare a visitare i luoghi delle loro antiche radici”.

» leggi tutto su www.ivg.it