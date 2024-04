Ugolini: “Mancano Oss, la Regione corra ai ripari per soddisfare fabbisogno”

“Non abbiamo abbastanza operatori sociosanitari in Liguria. Punto. E le notizie che arrivano quotidianamente dai nosocomi e dalle strutture sanitarie private certificano l’affanno del sistema a danno dei cittadini ospedalizzati o in cura: il problema è serio e la Regione dovrebbe quanto prima correre ai ripari per soddisfare il fabbisogno ligure”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, che sul tema oggi in aula ha rivolto un’interrogazione in aula alla giunta regionale. “I sindacati avvertono da tempo che la carenza regionale è pari a 800 operatori. Per l’Ente, invece, le sigle sindacali sbaglierebbero: secondo l’assessore competente, la carenza si ferma a 328 unità – prosegue il pentastellato spezzino -. Vorremmo fosse vero, ma non è così: il personale infermieristico denuncia da tempo che è costretto a svolgere compiti al di fuori delle proprie competenze, compromettendo così la qualità dell’assistenza primaria fornita ai pazienti, e a lavorare sotto organico, con reparti svuotati e un rischio concreto per la salute dei pazienti. La risposta dell’assessore, dunque, conferma i nostri sospetti: la Regione procederà sì con nuovi reclutamenti ma in numero inferiore al fabbisogno”.

