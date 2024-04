Amt, dal 2 maggio attivo un nuovo servizio integrativo per collegare Lagaccio e Oregina

Genova. A partire dal 2 maggio sarà attivato un servizio integrativo Amt per collegare il quartiere del Lagaccio con Oregina. È la novità emersa ieri sera durante un’assemblea pubblica con l’assessore Matteo Campora, il presidente del Municipio Andrea Carratù, la responsabile servizi di Amt Laura Sanguineti, il responsabile della mobilità Varno Maccari e il coordinamento delle associazioni Oregina-Lagaccio.

Come spiega in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio I Centro Est, si tratterà di un minivan da sei posti, unico mezzo adatto a percorrere la stretta via del Lagaccio. In pulmino farà servizio dalle 9.00 alle 18.00, cinque giorni a settimana.

