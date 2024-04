Calcio a 5, presentate le finali di Coppa Italia femminili: il tabellone dell’evento

Genova. Quattro coccarde tricolori femminili in palio, quattro giorni di spettacolo puro, diciassette gare tutte da vivere, con le telecamere di Sky Sport e Futsal TV pronte a cogliere ogni emozione. Dopo il successo di fine marzo in Basilicata, un altro maxi evento è alle porte: dal 18 al 21 aprile la Liguria ospita tutte le Coppe Italia in rosa della stagione 2023/2024, presentate nella conferenza stampa di martedì 9 a Genova nella splendida cornice di Palazzo Tursi, con annessi sorteggi dei tabelloni delle kermesse in programma.

“Avere la Coppa Italia è un motivo di orgoglio, grazie a tutto il team di Genova 2024 perché abbiamo lavorato tanto – spiega Alessandra Bianchi, Assessore allo Sport del Comune di Genova -. Grazie alla Divisione per aver dialogato in maniera fattiva nella volontà di portare qui tale manifestazione in un anno importante. Mi fa piacere che la competizione si svolga con il coinvolgimento di Campo Ligure, non è il primo progetto che portiamo avanti insieme. I grandi eventi sportivi servono a promuovere e valorizzare il nostro territorio, lo facciamo in modo virtuoso con le rappresentanti di molte regioni d’Italia che vengono qui a sfidarsi. Quest’anno si giocherà allo Stadium, nel giro di qualche mese vedrà la luce il nuovo Palasport e mi auguro che in futuro si riesca a portare lì competizioni di tale livello”.

» leggi tutto su www.genova24.it