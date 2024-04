Disagio giovanile, Ambrogetti: “Amministrazione risponde solo con misure repressive”, Battaglia: “Punirne uno per educarne cento”

A dieci giorni dalla violenta aggressione subita da un senzatetto nei giardini della stazione di Sarzana per mano di un sedicenne, ieri anche in Consiglio Comunale si è parlato dell’episodio che ha scosso la comunità riproponendo come di stretta attualità – non solo a livello locale – il tema del disagio giovanile. All’ordine del giorno dell’assemblea cittadina c’era infatti anche la mozione presentata da Pd e Sarzana Protagonista sull’adozione “di misure di contrasto al disagio scolastico, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa al fine di prevenire l’insorgere della criminalità giovanile”. Mozione poi bocciata in fase di voto mentre è stata approvata quella incidentale presentata dai gruppi di maggioranza.

“Anche nella nostra città, che non ha le periferie delle grandi realtà metropolitane – ha detto Ambrogetti (Sarzana Protagonista) in fase di presentazione – abbiamo visto di recente un notevole incremento di atti criminosi compiuti da minorenni, culminati con l’episodio più grave che ha visto protagonista un sedicenne che ha preso a sprangate un senzatetto. Crediamo che davanti ad eventi gravi come questi l’Amministrazione non possa rispondere solo ed esclusivamente con misure di carattere repressivo. Non possiamo pensare di arginare in fenomeno della criminalità minorile solo attraverso strumenti repressivi o che vengono attuati in un momento successivo al reato. Si parla di telecamere e collaborazione con le Forze dell’ordine ma anche queste intervengono solo dopo. Crediamo invece – ha proseguito – che sia fondamentale tentare di fare prevenzione, anche perché studi e statistiche dicono che c’è stretta correlazione fra dispersione scolastica, disagio giovanile e povertà educativa e al di là della pena è dunque fondamentale intervenire sulle situazioni che portano i minorenni a incontrare la criminalità”. Per l’opposizione inoltre è “dovere di un’Amministrazione attenta porre in essere attività incisive per cercare di arginare questi problemi ed evitare i reati e vanno incentivate le attività di formazione e prevenzione, il supporto socioeducativo, l’affidamento culturale e altre iniziative perché soltanto attività di rete e collaborazione si possono attuare progetti validi per prevenire la criminalità negli adolescenti”.

Affermazioni che hanno avviato il dibattito, trovando anche la risposta del sindaco Ponzanelli: “Prima del nostro insediamento sono stati commessi tanti reati e quasi tutti sono rimasti impuniti perché nella maggior parte dei casi era impossibile individuare i responsabili. Mi imbarazza sentir raccontare di una destra cattiva e repressiva perché per fortuna i fatti parlano più e meglio di questo goffo tentativo speculativo. Oggi ci sono 140 telecamere che hanno ruolo fondamentale dal punto di vista investigativo e penso sia chiaro che questi strumenti diano anche un messaggio dal forte contributo educativo nei confronti dei ragazzi e della cittadinanza: se chi combina qualcosa viene individuato, si fa capire a tutti che quel comportamento è negativo e si da’ una lezione generale. In più si insegna che se si violano le norme c’è un meccanismo che ripristina la giustizia e reagisce alla violazione quindi è anche uno strumento educativo, di prevenzione oltre che deterrenza. Sta passando – ha rimarcato Ponzanelli – il messaggio che ciò che accade viene chiarito e scoperto e questo speriamo che induca tutti a ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni perché Sarzana non è più terra di nessuno come prima di noi quando non c’era nemmeno una telecamera. Destra cattiva e repressiva? Voi proponete cose che si fanno ordinariamente in tutti i comuni e i fatti concreti di questa Amministrazione sono molti. Sorridiamo ai gufi, convinti di aver messo a disposizione un altro strumento con l’apertura del centro per i giovani che presto verrà aperto nei locali dell’ex Tribunale, un progetto che si sta concretizzando e al quale non avete pensato”.

