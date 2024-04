Il sovrappasso ferroviario tra Migliarina e Montepertico è in cattive condizioni. Il Comune attende una risposta da Rfi

Nel consiglio comunale dell’altra sera si è parlato anche della sovrappasso ferroviario che collega Via Buonviaggio e Via Fontevivo, nei pressi della stazione di Migliarina.

A portare l’argomento in aula è stato il consigliere comunale del Partito democratico, Marco Raffaelli, tramite il deposito di un’interpellanza rivolta alla giunta. “La struttura in metallo è in pessime condizioni, piena di ruggine e con buchi sul piano di calpestio. Cosa intende fare l’amministrazione comunale per la manutenzione della passerella, anche in considerazione del prossimo sviluppo della stazione ferroviaria di Migliarina?”.

La risposta è giunta dall’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino. “Già con l’avvio dei lavori di ammodernamento della stazione avevamo chiesto a Rfi di realizzare un sottopasso che colleghi Migliarina e Montepertico e ci era stato risposto che l’ipotesi sarebbe stata valutata, ma non abbiamo ricevuto risposta. L’alternativa sarebbe la sostituzione della struttura esistente. Il settore Patrimonio del Comune ha chiesto lumi a Rfi, visto che a Palazzo civico non esiste documentazione riguardante la passerella e che pertanto l’opera deve esser di competenza di Rfi. Certamente è necessario un intervento di riqualificazione, anche perché la struttura si trova sull’importante linea ferroviaria Genova – Roma”.

Raffaelli, prendendo atto della situazione ha replicato: “Rilevo che dopo la scomparsa di una petizione dei cittadini oggi apprendo il fatto singolare che non si sappia di chi è un sovrappasso ferroviario”.

