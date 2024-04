Italexit, Raffaella Spezia responsabile organizzativa per la Liguria

La commercialista spezzina Raffaella Spezia è il nuovo responsabile organizzativo per la Liguria del partito Italexit per l’Italia. Completa così il coordinamento regionale assieme al coordinatore politico Ilario Chiera e al tesoriere Matteo Petta. “Sono davvero grata ed entusiasta per il nuovo incarico che ho ricevuto – dichiara Spezia in una nota -, ringrazio sinceramente i membri del partito che hanno dimostrato fiducia nei miei confronti per ricoprire il nuovo ruolo affidato e che prometto di affrontare con la massima responsabilità. Il coinvolgimento in Italexit rappresenta il mio unico impegno politico fino ad oggi, e tendenzialmente rimarrà l’unico, poiché credo fortemente negli ideali di lealtà, giustizia, aggregazione, coerenza, rispetto e attenzione verso coloro in difficoltà che il partito rappresenta. Insieme al coordinamento regionale mi impegnerò ad organizzare tutte le attività e iniziative che riflettano gli ideali di Italexit, di cui sono orgogliosa di far parte. So che il lavoro che ci aspetta sarà complesso, ma l’Italia è un paese meraviglioso che merita di essere preservato in ogni suo aspetto: dalla sua storia ai suoi tesori naturali, dalla sanità alla gastronomia, dalle industrie all’artigianato, insomma, nel suo Made in Italy. Mi unisco alle fila di Italexit con rinnovato amore per la mia patria”. Commenta il segretario regionale Chiera: “Quello di Raffaella Spezia è un incarico da lei voluto, conquistato e strameritato grazie alla dedizione ed all’infaticabile operatività a favore delle persone e dei temi sociali più scottanti. Sono certo che il suo lavoro sarà prezioso perché scevro da interessi personali ma svolto a concreto favore delle persone perseguendo infaticabilmente gli obiettivi del manifesto del partito”.

