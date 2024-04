La festa della polizia a Sampierdarena, la questora Burdese: “Fondamentale la vicinanza ai territori, serve fare rete”

Genova. Ha scelto il teatro Modena e il quartiere di Sampierdarena la polizia di Stato per festeggiare il 172° anniversario della fondazione. La decisione l’ha presa la nuova questora Silvia Burdese. “Ancora prima di arrivare in sede a Genova avevo letto di diverse istanze arrivate dal territorio. Così abbiamo scelto celebrare la festa in questo gioiello con questa piazzetta raccolta dove abbiamo portato tanti ragazzi e studenti perché vogliamo esprimere la nostra estrema vicinanza a un territorio a cui teniamo molto ,che riunisce storia, valori e anche tanta complessità”.

Una festa sobria, snella nei tempi e molto concreta quella celebrata dentro il teatro Modena. Oltre al discorso del questore ci sono state le premiazioni dei poliziotti più meritevoli e quelle dei ragazzi: una classe dell’istituto Gastaldi Abba che ha vinto il concorso del progetto ‘Pretendiamo legalita’ e quella del piccolo Mattia, il bimbo che a novembre ha chiamato la polizia perché ha visto un presunto ladro frugare in un’auto. Lo ha seguito a distanza e ha consentito alle volanti di identificarlo. Non si trattava di un ladro – si sarebbe scoperto poi – ma del proprietario dell’auto che aveva lasciato all’interno le chiavi e stava cercando un modo per entrare ma quello che è importante è stato il gesto che implica una collaborazione fondamentale tra cittadini e polizia. “L’ho fatto perché che se succedesse alla mia macchina vorrei che qualcuno facesse lo stesso” ha detto con un po’ di timidezza aggiungendo che da grande vuole fare il “meccanico della polizia”.

