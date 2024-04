La psicoterapeuta sarzanese Vanessa Isoppo a un passo dal gran colpo all’Eredità

Nuova presenza sarzanese all’Eredità in poche settimane: dopo la recente esperienza del vigile del fuoco Michele Giorgi, in questi giorni tra i concorrenti del noto quiz di RaiUno c’è Vanessa Isoppo, psicologa e psicoterapeuta originaria di Sarzana e residente a Roma, già docente universitaria, autrice di libri quale il recente G.W. Vizzardelli. Analisi psico-criminologica di un serial killer adolescente. Stasera la Isoppo è arrivata fino in fondo, alla prova della Ghigliottina, non riuscendo tuttavia a indovinare la parola; in palio c’erano ben 85mila euro. Avrà comunque occasione di rifarsi nelle prossime puntate.

