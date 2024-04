L’outlet ha dieci anni: “Venti milioni di visitatori e tre milioni di reddito distribuito in valle”

Brugnato 5Terre Outlet Village compie dieci anni e prepara un ulteriore ampliamento della zona shopping e di quella ristoro, mentre entro l’estate inaugurerà la prima zona fitness e un parco acquatico. “Scommessa vinta” è l’espressione che si rincorre sotto il porticato della piazza a semicerchio del centro commerciale all’aria aperta, ribattezzata scherzosamente Piazza della Testardaggine da Luigi Gia, per un brindisi a cui partecipano molti sindaci della Val di Vara e della Riviera. “Ricordo con affetto e nostalgia mio padre, che è stato un uomo a volte duro e faticoso, ma straordinariamente capace di leggere il futuro”, l’esordio di Marina Acconci, amministratrice delegata di San Mauro spa che ha ideato e realizzato la struttura di Brugnato quando a capo vi era appunto Mauro Acconci, scomparso di questi tempi nel 2017.

“L’episodio più strano che mi potesse capitare fu ritrovarmi qui a osservare terreni che aveva comprato e sentirmi dire da lui: ‘Ci faremo un outlet’. ‘Ma tu sai cos’è un outlet?’, chiesi a mio padre. E lui con la sua solita flemma mi rispose: ‘No, ma l’ho studiato’. Non ha usato il classico compasso, con la punta sul centro da costruire e la circonferenza per calcolare un bacino d’utenza che si cerca il più popoloso possibile. Metà di questo compasso era acqua, ma la straordinaria idea di mio padre è stato capire che il turismo sarebbe stata la forza del futuro. Che il principio non era lavorare su un territorio, ma con un territorio. Inizialmente fu un’avventura complessa, ma queste previsioni si sono realizzate. Ma oggi siamo qui non tanto per celebrare quanto fatto, ma per parlare di futuro”.

