Albenga. Nella giornata di ieri una delegazione dei lavoratori della San Michele di Albenga è stata ricevuta dal sindaco Riccardo Tomatis. Al centro ancora le preoccupazioni dei dipendenti della clinica rispetto “all’affidamento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia a privati apparse sui media a marzo”.

“Il sindaco – spiegano i lavoratori in una nota – ha manifestato solidarietà per noi lavoratori e ha comunicato che ci accompagnerà in Prefettura in caso di convocazione”.

