Rapallo: approvate le controdeduzioni al Puc; consiglio in un clima elettorale

Discussione e controdeduzioni sulle osservazioni al Piano urbanistico comunale in Consiglio comunale. Lasciano l’aula, dichirandosi incompatibili, Fabio Proietto e Mentore Campodonico, sostituito dal consigliere “anziano” Salvatore Alongi nel ruolo di presidente del Consiglio. Il dirigente Adolfo Orgiu legge le osservazioni e ne motiva il non accoglimento. Sono seguiti gli interventi Mauro Mele (Pd) che ha annunciato il voto contrario suo e della collega Isabella de Benedetti (Cinque stelle); il sindaco Carlo Bagnasco ha precisato che la pratica ora conclusa è passata attraverso diverse amministrazioni (esempio di continuità nella discontinuità.

Si è poi passati alla discussione di una mozione presentata dai consiglieri De Benedetti e Mele, relativa al ponte mobile sul torrente Boate, in corrispondenza di piazza Cile. Ed hanno presentato quattro ordini del giorno (respinti). Mele tra l’altro ha detto che non si tratta di ponte intelligente (e si augura lo siano gli elettori). De Benedetti ha ricordato che il ponte è bloccato da cinque mesi. Filippo Lasinio, assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, ha spiegato le difficoltà ad effettuare una rapida riparazione, in attesa della fornitura del materiale, prevista per maggio, cui seguirà l’installazione. Mentore Campodonico, sindaco all’epoca in cui il ponte fu progettato e costruito, ha spiegato con molta enfasi che altre tre ipotesi erano irrealizzabili e che “il ponte utile” è servito a costruire l’ospedale, i box sotto la nuova chiesa, quanto a rischio idrogeologico di derubricare da rosse a gialle alcune zone. Ma ciò non toglie che il ponte poteva e doveva essere costruito per funzionare ed avere lunga vita. Dichiarazioni sugli ordini del giorno: sì di Mele e De Bebnedetti. Il no, per tutta moranza, è stato espresso da Giorgio Tasso, Fabio Proietto.

