Liguria. L’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola parteciperà domani, giovedì 11 aprile, alla manifestazione organizzata a Roma dalle associazioni di categoria dei balneari Fiba Confesercenti e Sib-Fipe Confcommercio.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 11 in piazza Santi Apostoli. Scajola, su delega del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, interverrà in rappresentanza dell’Ente come coordinatore del Tavolo in materia.

