Non rispondeva al telefono. Così è scattato l’allarme. Sono arrivati il 118 con l’automedica Golf 9 e la Croce Verde di Camogli, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati questi ultimi che, saliti al terzo piano dell’abitazione lungo la via Aurelia, a levante del tunnel, hanno aperto la porta di casa. L’uomo era a letto dove lo aveva colto da alcune ore la morte. Le cause del decesso sono naturali; sarà la Procura a decidere se effettuare o meno l’autopsia per stabilire le cause.

