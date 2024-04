Sampdoria, accordo Ferrero-Manfredi: slitta la firma, rinvio al 28 maggio

Genova. Doveva essere oggi il giorno della firma dell’atto che andasse a chiudere ogni rapporto tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria, con l’uscita definitiva dell’ex presidente Massimo Ferrero dal club. Tuttavia questo accordo, con l’altra parte ricoperta dall’attuale presidente Manfredi, ha subito uno slittamento.

Non ci sarà ancora alcuna firma perché, come riporta la redazione di Sky Sport, manca ancora l’intesa definiva sulle modalità di pagamento. Ciò che è stato richiesto è il pagamento o in un’unica soluzione o con una rateizzazione che sia diversa da quella proposta dall’attuale numero uno doriano.

