Genova. Comune di Genova e Università di Genova sottoscrivono la concessione della sala Cambiaso, all’interno della biblioteca Lercari di Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, per l’attività didattica.

In questi giorni, e per tutto il secondo semestre dell’anno accademico in corso, la sala, da circa 100 posti, ospiterà gli studenti e le studentesse del primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.

