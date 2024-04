Scuole al Picco, riparte il progetto: oggi il secondo appuntamento con l’istituto Pia Casa della Misericordia

Le scuole primarie della Spezia tornano protagoniste allo stadio Picco. È ripreso in questi giorni il format dello Spezia Calcio, che invita nella casa delle Aquile i giovani tifosi per un progetto educativo, che promuove la cultura positiva dello sport, evidenziando i valori quali passione, lealtà, rispetto, divertimento e lavoro di squadra. Nel pomeriggio di oggi i protagonisti sono stati i bambini delle classi prima e seconda della scuola Pia Casa di Misericordia, che hanno ricevuto la visita dell’allenatore in seconda dell’unser 17 dello Spezia, Diego Del Mancino, che ha raccontato il suo lavoro e la sua esperienza con il club di Via Melara.

Non sono poi mancati i momenti di svago, come un breve quiz incentrato sullo Spezia Calcio e la visita ai vari settori dello stadio, con passeggiata finale sul manto erboso dello stadio Picco. E alla fine della giornata una sorpresa per i bambini, che saranno ospiti del club in una delle prossime partite casalinghe dello Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com